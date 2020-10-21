محافظ كفر الشيخ يوجه بعدم ربط تسليم الكتب الدراسية بالمصروفات

ووفق بيان رسمى، جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، اليوم الأربعاء، لعدد من مدارس المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية بها والوقوف على الإجراءات الاحترازية.

وتجول المحافظ بمدرسة شباس للشهداء فى مدينة دسوق حيث تفقد سير العملية التعليمية بالمدرسة، واختبر الطلاب، واستمع لشرح المعلمين، موجهاً الشكر للعاملين بالمدرسة لظهور الطلاب بمستوى تعليمي جيد.

وشدد محافظ كفر الشيخ على التزام جميع العاملين بالمدرسة والتلاميذ بارتداء الكمامات، وتوفير الوسائل التعليمية كمساعد لتعليم الطلاب، وتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم.