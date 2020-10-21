حياة كريمة.. الكشف على 1538 مواطنا خلال قافلة طبية بالمنيا

أعلن أسامة القاضى، محافظ المنيا، عن تنظيم مديرية الصحة فى المحافظة لقافلة طبية وعلاجية بقرية حماضه بمركز بنى مزار، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1538 حالة، خلال يومى 19 و20 سبتمبر الجارى، وتم تقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين المترددين على القافلة.





ووفق بيان رسمى، اليوم الأربعاء، أكد المحافظ أن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنظيم القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أبناء المحافظة بالمجان، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "حياة كريمة" لتقديم أوجه الرعاية الطبية، خاصة فى المناطق النائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1538 حالة مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالى 254 حالة جراحة، 413 حالة اطفال، 202 حالة جلدية، 197 باطنة، 112 قلب، 86 أسنان، 107 نساء، 61 تنظيم أسرة، 106 حالة أنف وأذن.

إلى جانب إجراء 201 تحليل مختلف، وإجراء 36 حالة موجات صوتية وعمل 4 أشعة سينية و2 رسم قلب، وفحص عشوائى للضغط والسكر لعدد 161 حالة، وتم خلع أسنان لعدد 7حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 12 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى للمواطنين لعدد 49 متردد.