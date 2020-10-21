وكيل الخارجية الأمريكية يصل القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، كيث كارك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادى والطاقة علي رأس وفد في زيارة رسمية للقاهرة، يلتقى خلالها مع كبار المسئولين لمناقشة عدد الملفات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى المشترك .
قالت مصادر مطلعة بالمطار، وكيل وزارة الخارجية الأمريكي، وصل والوفد المرافق له علي متن طائرة خاصة، وتم انهاء اجراءات وصولهم باستراحة كبار الزوار بالمطار، حيث كان في استقبالهم بالاستراحة عدد من المسئولين.
تأتي زيارة كيث كارك للقاء عدد من المسئولين لبحث الاتفاقيات والملفات المشتركة في الاقتصاد والطاقة بين البلدين لتطويرها .
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