لمواجهة فيروس كورونا.. 9.5 مليون دولار منحة من الحكومة اليابانية لتعزيز القطاع الطبي المصري

وقع السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، بمقر وزارة التعاون، على مذكرة اعتماد منحة مساعدات بقيمة مليار ين ياباني (حوالي 9.5 مليون دولار أمريكي)، مقدمة من الحكومة اليابانية، وذلك لشراء معدات طبية لحكومة مصر.
وخلال الاجتماع الذي تم قبل التوقيع على المنحة، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالتعاون الاقتصادي الذي قدمته اليابان لمصر إلى الآن، وأعربت عن تقديرها للحكومة اليابانية.
كما شارك السفير نوكي معالي الدكتورة المشاط الرأي بأنهما سيعملان على تعميق التعاون الثنائي من أجل مزيد من تنمية العلاقات اليابانية –المصرية، مشيرا إلى أن اليابان ستواصل العمل مع مصر في قطاع الصحة وفقًا لمبادئ "الأمن البشري" وأهداف التنمية المستدامة، وستتغلب معها على هذه الأزمة، والتي هي أزمة القرن.
وتُعد مصر واليابان شريكان قويان في تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تاريخ طويل من التعاون في قطاع الصحة، ويتجلى ذلك في إنشاء مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة، والذي يُطلق عليه اسم "المستشفى الياباني"، و"مبادرة التعاون الياباني المصري في قطاع الرعاية الصحية"، التي أعلن عنها بمناسبة زيارة الرئيس السيسي لليابان عام 2016.
وبمناسبة التوقيع على منحة المساعدات أعرب السفير الياباني نوكي عن احترامه العميق لشعب وحكومة مصر على جهودهم الدؤوبة لمواجهة التحديات في ظل فيروس كورونا المستجد، مشيدا بشكلٍ خاص بالأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتصدرون المشهد خلال هذه الحرب الطويلة مع هذا الفيروس.
وتابع السفير في بيان ورد للموقع نسخة منه، أنه يشرفه ويسعده أن يعبر عن تضامن شعب وحكومة اليابان تجاه الأصدقاء المصريين من خلال التوقيع وتبادل الخطابات اليوم الأربعاء، 21 أكتوبر 2020، مع وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، على منحة مساعدات قدرها مليار ين ياباني (ما يعادل 9.5 مليون دولار أمريكي) لشراء معدات طبية.
وأكد أن الحكومة المصرية ستقوم بتحديد الأجهزة الطبية اللازمة، مثل أجهزة الآشعة المقطعية وأجهزة الآشعة السينية (أشعة إكس) وأجهزة رسم القلب الكهربائي، وستقوم وزارة الصحة والسكان المصرية وحكومة اليابان بالتشاور والتنسيق لعمل الاختيار النهائي للأجهزة الطبية، وسيتم توفير هذه الأجهزة للمستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد.
وقال السفير نوكي ماساكي إن هذه الهدية تأتي من شعب اليابان في إطار تعاون اليابان مع مصر في سياق التعامل مع فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى المساهمات التي تمت في الفترة الأخيرة من خلال اليونيسف (1.6 مليون دولار أمريكي، لحماية الفئات الضعيفة بما في ذلك النساء والأطفال من خلال الوقاية من العدوى وكذلك دعم التعليم.)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2.7 مليون دولار أمريكي لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز حقوق الإنسان).
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