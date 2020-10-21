لمواجهة فيروس كورونا.. 9.5 مليون دولار منحة من الحكومة اليابانية لتعزيز القطاع الطبي المصري

وقع السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، بمقر وزارة التعاون، على مذكرة اعتماد منحة مساعدات بقيمة مليار ين ياباني (حوالي 9.5 مليون دولار أمريكي)، مقدمة من الحكومة اليابانية، وذلك لشراء معدات طبية لحكومة مصر.

وخلال الاجتماع الذي تم قبل التوقيع على المنحة، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالتعاون الاقتصادي الذي قدمته اليابان لمصر إلى الآن، وأعربت عن تقديرها للحكومة اليابانية.

كما شارك السفير نوكي معالي الدكتورة المشاط الرأي بأنهما سيعملان على تعميق التعاون الثنائي من أجل مزيد من تنمية العلاقات اليابانية –المصرية، مشيرا إلى أن اليابان ستواصل العمل مع مصر في قطاع الصحة وفقًا لمبادئ "الأمن البشري" وأهداف التنمية المستدامة، وستتغلب معها على هذه الأزمة، والتي هي أزمة القرن.

وتُعد مصر واليابان شريكان قويان في تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تاريخ طويل من التعاون في قطاع الصحة، ويتجلى ذلك في إنشاء مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة، والذي يُطلق عليه اسم "المستشفى الياباني"، و"مبادرة التعاون الياباني المصري في قطاع الرعاية الصحية"، التي أعلن عنها بمناسبة زيارة الرئيس السيسي لليابان عام 2016.