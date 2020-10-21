وزير النقل: مصر حريصة على تقوية ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، حرص مصر على تنفيذ كل ما يساهم فى تعزيز العلاقات بين الدول العربية، وعلى قيام وزارة النقل فى مصر بالعمل الدءوب فى سبيل تقوية ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا ورفع كفاءة النقل البينى وتسخير كل إمكانات الوزارة وهيئاتها فى التخطيط والتنفيذ والمشاركة فى مشروعات النقل على المستوى المحلى والاقليمى.





وأشار الوزير إلى ثقته الكبيرة فى تضافر جهود الدول العربية للنهوض بقطاع النقل باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادى والاجتماعى وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا وتسهيل الترابط وتقوية أواصر المحبة والتقارب فى عالمنا العربى.

جاء ذلك خلال كلمة كامل الوزير فى اجتماع الدورة 65 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب، الذى عقد اليوم الأربعاء، برئاسته وبحضور وزير النقل الجيبوتى وبمشاركة وزراء النقل فى البحرين وتونس والجزائر أعضاء المكتب التنفيذى وممثلى الاتحادات والمنظمات العربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع، نقل كامل الوزير تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى لكل الوزراء العرب، وتمنياته بالتوفيق والنجاح للمجلس وتقدير ومودة الشعب المصرى المعتز دوما بانتمائه للأمة العربية.



وأكد وزير النقل، أن المجلس ينعقد اليوم لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المعروضة فى ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا الذى كانت له تداعياته على حياة البشر وكافة نواحى الحياة الاقتصادية.

وأضاف أن هذه التحديات فرضت تكاتف الجميع محليا ودوليا من أجل التغلب على تأثيرات هذه الجائحة، وأن اجتماع اليوم فى ظل هذه الظروف يأتى توثيقاً لعلاقاتنا المتميزة، وتأكيدا للرغبة المشتركة فى ظل هذه الظروف الصعبة فى العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربى فى مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم.

وأشار وزير النقل إلى أن مشروع جدول الأعمال فى هذه الدورة يتضمن مناقشة العديد من الموضوعات التى تحظى بالاهتمام والتى تهدف إلى النهوض بمختلف مجالات النقل ففى مجال النقل البرى سيتم مناقشة تدعيم النقل البرى فى إطار مبادرة الحزام والطريق والتحديات التى تواجه قطاع النقل البرى فى الدول العربية.

وفى مجال النقل البحرى، سيجرى بحث مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية، والدور الاقتصادى لصناعة إصلاح وبناء السفن وغيرها من الأنشطة البحرية والمينائيةأما فى مجال النقل الجوى فسيتم مناقشة المسودة المعدلة، لاتفاقيات التعاون والعمل المشترك، بالإضافة إلى توسيع عضوية مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى الإيكاو ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة.