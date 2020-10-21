نبى الرحمة .. الأوقاف تنشر أسئلة مسابقة المولد النبوى

ووفق بيان رسمى، قالت الأوقاف، على موقعها الرسمى، إنه "فى إطار حملة نبى الرحمة، صلى الله عليه وسلم، التى أطلقتها وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا الحنيف، واحتفاءً واحتفالا بميلاد سيد الخلق ونبى الرحمة نبينا محمد، يسرنا أن ننشر يوميًّا أسئلة مسابقة المولد النبوى، بالتعاون بين وزارة الأوقاف وصحيفة الجمهورية طوال شهر ربيع الأول.

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