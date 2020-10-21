صور.. الهجرة : المصريون بالخارج يضربون أروع الأمثلة فى ولائهم لمصر

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وفى السياق ذاته، ثمنت وزيرة الهجرة فى بيان لها اليوم الأربعاء، دور وجهود الهيئة الوطنية للانتخابات فى تسهيل العملية الانتخابية، كما أشادت بدور رموز الجاليات فى الدول العربية والأجنبية فى مساعدة المواطنين فى إرسال استمارات التصويت، ملحقا بها أوراق الهوية والإقامة إلى مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، بعد اختيار من يمثلهم فى نظامى الفردى والقائمة.
وتابعت الوزيرة أن المصريين بالخارج دائما يضربون أروع الأمثلة فى وطنيتهم وولائهم مصر، مؤكدة ضرورة احتفاظ الناخبين فى الخارج "المقرر تصويتهم فى المرحلة الثانية" بالرقم السرى الذى حصلوا عليه خلال تسجيلهم مسبقا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات فى الفترة من 27 سبتمبر الماضى وحتى 10 أكتوبر الجارى، من أجل طباعة بطاقات الانتخاب لهذه المرحلة بسهولة ويسر.
وأهابت السفيرة نبيلة مكرم بالمصريين فى الخارج الحفاظ على حقهم القانونى والدستورى بالمشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2020، والذى خصص 8 مقاعد للمصريين بالخارج.
يشار إلى أن المرحلة الثانية من تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب 2020، من المقرر أن تنطلق يومى 2 و3 نوفمبر فى 13 محافظة وهى: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء".
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