الأوقاف توزع 8 أطنان من لحوم الأضاحى فى 3 محافظات الخميس

توزع وزارة الأوقاف، غدا الخميس، 8 أطنان من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الجيزة والبحر الأحمر والقاهرة، بواقع 4 أطنان لمحافظة القاهرة، وطنان لمحافظتى الجيزة والبحر الأحمر، للأسبوع الحادى عشر على التوالى، فى ضوء الإسهام المجتمعى لوزارة الأوقاف.





وفى بيان رسمى على موقعها، قالت وزارة الأوقاف، إن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى الآن بلغ 1134 طنا من اللحوم بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والفيوم وبنى سويف والغربية والقليوبية والمنيا وأسيوط وسوهاج والدقهلية وكفر الشيخ والإسماعيلية والوادى الجديد وبورسعيد والشرقية والمنوفية وجنوب سيناء وشمال سيناء وقنا والبحر الأحمر ومطروح ودمياط وأسوان والسويس والأقصر والبحيرة. وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، مضيفة: "إننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم". وأشارت إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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