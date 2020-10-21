وأوضح بسام راضى فى بيان رسمى أن القمة ستتناول عددا من الموضوعات فى إطار 3 محاور رئيسية هى "التعاون الثلاثى وأهمها التعاون فى مجال الطاقة ومنتدى غاز المتوسط، ثم القضايا السياسية الإقليمية فى شرق المتوسط، وكذلك القضايا الدولية خصوصا مكافحة الإرهاب والهجرة غير شرعية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. بدء القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.