لاشين إبراهيم يتابع تصويت الخارج بالجولة الأولى لانتخابات النواب

وانطلقت فى التاسعة صباحا، اليوم الأربعاء، وفقًا لتوقيت كل دولة التصويت بــ124 دولة أجنبية، والمسجلون فى محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ولمدة 3 أيام حتى الجمعة من هذا الأسبوع من التاسعة صباحًا عبر البريد السريع.
ووفًقا للهيئة الوطنية للانتخابات يسمح للناخبين، الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم فى قاعدة بيانات ضمن دوائر المرحلة الأولى، أن يصوتوا خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة.
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