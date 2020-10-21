مصطفى مدبولى : لا يمكن تحقيق أى تقدم دون استقرار الوطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الحفاظ على استقرار الوطن، وضرورة العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية ذلك، لافتاً إلى أنه بلا استقرار الوطن لن يمكن تحقيق أى تقدم فى مختلف مناحى الحياة.





وفى بيان رسمى، أشار مدبولى إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لا يستطيع أحد النيل من هذا الوطن من الخارج، قائلاً "فمصر تمتلك جيشاً قوياً"، موضحا أن هناك محاولات للتشكيك والاتهامات وحروب الشائعات التى تحدث فى الداخل، وهو ما يستدعى العمل على رفع الوعى لدى المواطنين، باعتبار ذلك هو أهم سلاح للمواجهة حالياً.

وخلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، استهلت الحكومة، عبر تقنية "فيديوكونفرانس"، بتقديم التهنئة للقوات المسلحة والشرطة بمناسبة تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، وكلية الشرطة، وأشار رئيس الوزراء إلى سعادته وشعوره بالفخر والاعتزاز عند حضور الاحتفالات الخاصة بتخريج الدفعات الجديدة التى تنضم إلى صفوف القوات المسلحة والشرطة، وما شهده من قوة ولياقة يتميز بها هؤلاء الخريجون، الذين يذودون بأرواحهم فداءً لرفعة واستقرار بلدهم، ويحمون حدودها، ويضبطون الأمن الداخلى لها، وهو ما يدعو إلى الاطمنئان على حاضر مصر ومستقبلها.

ووجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على أن تتضمن المناهج الدراسية ما يسهم فى غرس القضايا الوطنية فى النشء، وكذا توعيتهم بما يدور حولهم، سواء داخلياً، أو خارجيا، مشيرا إلى أهمية تضمين المناهج الدراسية رسائل توعوية وارشادية بشأن ضبط النمو السكانى، وهو هدف تسعى الدولة لتحقيقه، كما تقدمت الحكومة خلال اجتماعها بالتهنئة إلى مجلس الشيوخ بانعقاد جلسته الافتتاحية وأداء أعضائه اليمين الدستورية، فى الخطوة التى تكتمل بها المنظومة التشريعية فى مصر.

وقدم الدكتور مصطفى مدبولى التهنئة إلى الدكتور محمود محيى الدين، لتعيينه مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولى، وعضواً بمجلس إدارته ممثلاً لمصر والمجموعة العربية، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يدعم مصر فى المحافل الدولية والمؤسسات الدولية.

كما هنأ رئيس الوزراء الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لاختياره المتحدث الأفضل فى الاجتماع الوزارى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وكانت كلمته بعنوان "العودة إلى المدارس بالدول العربية فى ظل أزمة كورونا وكيفية ضمان استمرارية التعليم الجيد للجميع".

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه عدداً من المؤشرات التى تعكس ايجابية الأداء الاقتصادى المصرى، حيث تمت الإشارة إلى تقرير من البنك الدولى، والذى أوضح زيادة الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر إلى 9 مليارات دولار، أى بنسبة 16% خلال عام 2019 مقارنة بـ 8.1 مليارات دولار فى 2018، الأمر الذى أرجعه البنك إلى الإنجازات التى حققتها مصر من تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بداية من عام 2016.

ووصف تقرير البنك الدولى مصر بأنها "النقطة المضيئة" فى أفريقيا، لافتاُ إلى أنها سجلت تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر العام الماضى، إرتفاعاً بنسبة 11% لتصل إلى 9 مليارات دولار، ويرجع ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة، والتى أدت إلى استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز ثقة المستثمرين.

وتناول المجلس تقرير صندوق النقد الدولى الذى أكد ان مصر الدولة الوحيدة التى ستحقق نمواً اقتصادياً ايجابياً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى 2020 ـ 2021، بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى الذى بدأ منذ 2016.

واستعرض اجتماع مجلس الوزراء اليوم الترتيبات الجارية استعداداً للظروف الجوية الطارئة، حيث جدد رئيس الوزراء التأكيد على اتخاذ الاجراءات الاحترازية على ضوء حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، والتغيرات الحادة والسريعة لفصل الخريف، والتى من المنتظر أن تشهدها البلاد خلال الفترة من اليوم الأربعاء 21 أكتوبر وحتى الأحد 25 أكتوبر.