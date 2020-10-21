بالأرقام.. تخفيض جديد لأسعار التصالح فى مخالفات البناء فى المنيا

أعلن أسامة القاضى، محافظ المنيا عن إصدار قرار جديد بإعادة تحديد سعر المتر المسطح لمقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة فى عدد من المناطق بمراكز المحافظة للاستخدام السكنى فقط، وذلك وفقًا لما انتهت إليه اللجان المُشكلة بقرارى المحافظ رقم 365 لسنة 2019، و549 لسنة 2020، وبعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته الأخيرة.





وأكد القاضى، أن تخفيض أسعار مقابل التصالح هو الثالث على التوالى، إذ أصدرت المحافظة فى 5 أغسطس الماضى قرارها الأول بتخفيض الأسعار، كما أصدرت قرارها الثانى بتاريخ 22 سبتمبر الماضى. وأضاف محافظ المنيا أنه تم اتخاذ قرار التخفيض للمرة الثالثة، استجابة لطلبات الأهالى، وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدًا أن هذا القرار سيسرى على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية وقاموا بسداد جدية التصالح.

وناشد المحافظ، المواطنين من أبناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحدد لها نهاية شهر أكتوبر الجارى، مؤكدا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعها قانونيًا بالتصالح.

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