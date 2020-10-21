بالأرقام.. تخفيض جديد لأسعار التصالح فى مخالفات البناء فى المنيا

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وأكد القاضى، أن تخفيض أسعار مقابل التصالح هو الثالث على التوالى، إذ أصدرت المحافظة فى 5 أغسطس الماضى قرارها الأول بتخفيض الأسعار، كما أصدرت قرارها الثانى بتاريخ 22 سبتمبر الماضى.
وأضاف محافظ المنيا أنه تم اتخاذ قرار التخفيض للمرة الثالثة، استجابة لطلبات الأهالى، وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدًا أن هذا القرار سيسرى على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية وقاموا بسداد جدية التصالح.
وناشد المحافظ، المواطنين من أبناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحدد لها نهاية شهر أكتوبر الجارى، مؤكدا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعها قانونيًا بالتصالح.
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