قالت وزارة الصحة أن أنسب وقت للحصول على لقاح الأنفلونزا هو بداية فصل الشتاء، مشيرة إلى أن اللقاح متوفر في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة بالجمهورية خاصة مكاتب الصحة. وإن هناك خطوات يجب اتباعها للحفاظ على الوقاية من فيروسات الأنفلونزا وكورونا، منها غسيل اليد بشكل متكرر ومكثف بالماء والصابون ولمدة لا تقل عن 20 ثانية، واستخدام المطهرات الكحولية على يديك فى حالة عدم توفر الماء والصابون.
كما يجب تجنب لمس عينك أو أنفك أو فمك وتجنب الأماكن المزدحمة وكذلك تجنب المخالطة بأى مريض ونصحت بتغطية الفم بمنديل أو بمرفقك عند العطس أو السعال، ثم أغسل يديك، وشددت على تنظيف وتعقيم الأسطح التى تلمس بكثرة من الطاولة ومقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة.
كما نصحت وزارة الصحة بممارسة العادات الصحية الجيدة "ممارسة الرياضة، الحصول على قسط كافى من النوم، تناول كمية كافية من السوائل، اتباع نظام غذائى صحيًا".
وبالتزامن مع انتشار فيروس كورونا ومع فترة انتشار الأنفلونزا، يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامة، لحمايتك من الإصابة بالفيروسات وإن أخذ لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل خطر تعرضك للإنفلونزا ومضاعفاتها، كما أن اتباع هذه الاحتياطات يمكن أن يساعد فى حمايتك من الإنفلونزا وغيرها من الأمراض التنفسية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الصحة تؤكد توافر لقاح الأنفلونزا بمنشآتها وأنسب وقت للحصول عليه بداية... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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