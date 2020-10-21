القوي العاملة: تعيين 604 شباب بينهم شاباً من ذوي القدرات...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية 604 شباب ، منهم شاباً من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2015 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر وكيل المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال سبتمبر الماضي قامت المديرية بإستخراج 299 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 405 رخصة مزاولة مهنة ، وتلقت 22 شكاوى عمالية، تم تحويل 6 منها للقضاء وتسوية شكوى أخرى ، و 15 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 57 ألف جنيه لعدد 22 عاملا .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 229 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفرت عن تحرير 17 محضراً وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 118 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة .