السفيرة نبيلة مكرم تثمن الدور الكبير لـ”مصر الخير” واستجابتها الفورية للتعاون في...

في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المصريين بالخارج ورعاية مصالحهم، تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، طلبًا من أعضاء الجالية المصرية في فيتنام بالتدخل لإعادة مواطن مصري عالق بالعاصمة الفيتنامية هانوي إلى أرض الوطن.
من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم إن الجالية المصرية في فيتنام أبلغت سيادتها بأن المواطن عالق في هانوي لعدة شهور دون عمل أو دخل مادي كنتيجة لتعليق حركة الطيران وفق الإجراءات الاحترازية العالمية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، علاوة على صعوبة توفير احتياجاته الضرورية وأيضًا التكلفة الباهظة لرحلة العودة من هانوي إلى القاهرة.
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