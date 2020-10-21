مصدر بالكاف يكشف موعد لقاء الزمالك والرجاء

كشف مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن هناك موعدا مقترحا لإقامة مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء وهو يوم 31 أكتوبر الجارى، فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا بدلاً من السبت المقبل، بعد ما طلب مسئولى نادى الرجاء المغربى من مسئولى "كاف" تأجيل المباراة لمدة أسبوع لحين شفاء اللاعبين من فيروس كورونا.

وأصدرت وزارة الصحة المغربية قرارًا بمنع نادى الرجاء البيضاوى من السفر إلى القاهرة، لخوض مواجهة الزمالك بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا بين صفوفه، حيث وصلت إلى 8 حالات، وقررت وزارة الصحة المغربية، دخول الرجاء البيضاوى فى حجر صحى لمدة أسبوع، بعد ظهور حالات كورونا داخل صفوف الفريق، وهو ما يمنع سفر المغربى إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، مثلما كان محددا من قبل للفريق من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك ما جعل الفريق المغربى يطالب الاتحاد الأفريقى بتأجيل المباراة، بعدما طالبت وزارة الصحة بالمغرب أن يخضع كل اللاعبين بالرجاء وأعضاء الطاقم الفنى لفحوصات جديدة للكشف عن فيروس كورونا في 27 أكتوبر الجارى.

وأضاف المصدر، أن مباراة الأهلى والوداد المغربى يوم الجمعة فى موعدها وتحديداً بعد وصول فريق الوداد للقاهرة أمس، وسيتم إجراء مسحة كورونا للاعبى الوداد للاطمئنان على اللاعبين، خاصة أنه كان هناك مقترحا أيضا بتأجيل المباراة وإقامتها فى نفس موعد مباراة الزمالك والرجاء لتكافؤ الفرص بين الفرق الأربعة لكن وصول الوداد للقاهرة منع تأجيل اللقاء.