وزير الزراعة يشكل غرفة عمليات لمتابعة الأحوال الجوية ويوجه بمساندة المزراعين والمربيين

قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تشكيل غرفة عمليات من قطاعات الوزارة المختلفة حتى تتابع مع المزراعيين والمربيين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وحمايتهم من الآثار السلبية للطقس السيئ، وذلك نظرا للظروف الجوية المتوقع حدوثها خلال الأيام القادمة طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

و وجه القصير قيادات الوزارة بالمتابعة لحظة بلحظة مع مديري المديريات بالمحافظات لحل المشاكل الفورية التي تواجه المزراعيين والمربين.

كما وجه أيضا قطاع الإرشاد الزراعىً بالتعاون الدائم مع الفلاحين والمزارعين لتوصيل التوصيات والإجراءات الوقائية لهم لتخفيف اى أضرار كذلك قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وهيئة الثروة السمكية وأيضا الخدمات البيطرية بالمتابعة المستمرة مع المربيى والصياديين لمساعدتهم في تخفيف مواجهة هذه الظروف الاستثنائية التي قد تواجها البلاد.

وأكد على جاهزية معدات جهاز تحسين الأراضي والزراعة الآلية للتعاون مع كافة أجهزة الدولة للتعامل مع المياه والامطار الغزيرة .

طالب القصير قطاع الخدمات والمتابعة والإدارة المركزية لشئون المديريات بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بمديريات الزراعة بالمحافظات وإفادته بتقارير لحظية عن الآثار المناخية على المحاصيل الشتوية المنزرعة حاليا ،كما كلف رئيس مركز البحوث الزراعية بتشكيل لجنة من المعمل المركزى للمناخ الزراعي ومعاهد الارشاد والمحاصيل والأراضى لمتابعة الموقف على مدار الساعة.

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد وجه في وقت سابق بإصدار توصيات وإرشادات للمزراعيين والمربيين لمجابهة الظروف الجوية المتقلبة وطالب بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام لضمان وصول الإرشادات لكل المزراعين وتوعيتهم لتخفيف تأثير الظروف الجوية على المحاصيل والثروة الحيوانية والداجنة حفظ الله مصر