تطوير شبكات الكهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة فى محافظات المنيا وأسيوط والوادى الجديد

وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شركات توزيع الكهرباء بإتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفه .

وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجًا ، تهدف تلك المبادرة الى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية.

وأوضح الدكتور شاكر أن خطة التطوير لشبكات الكهرباء التي سيتم تنفيذها تشمل تحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية وتتضمن استكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة و تغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخري ذات مقطع مناسب ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك ، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادى مشاكل الخطوط الطويلة .

وفى هذا الصدد تقوم شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بتطوير شبكة الكهرباء ب (75) قرية بنطاق عمل الشركة منها (8) قرى تابعه لمحافظة المنيا ، و (60) قرية بمحافظة اسيوط و (7) قرى لمحافظة الوادى الجديد .

وقامت محافظة المنيا بسداد 27.6 مليون جنيه لمشروعات تطوير القرى التابعه للمحافظة .

وتم الانتهاء من تطوير قرى ( اولاد الشيخ – الشيخ مسعود – المغربى – شيبه – زعبره – الشيخ عباده ) .

هذا وقد قامت محافظة اسيوط بسداد 20.8 مليون جنيه لمشروعات تطوير القرى التابعه للمحافظة .

كما تم الانتهاء من تطوير قرى ( شقلقيل & الشنابله – العطيات – عرب العطيات – اولاد بدر & القصر – الكلابات – الاقادمه – الطوابيه ) .

وتم تنفيذ استثمارات بتمويل من شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بتكلفه قدرها 5.2مليون بعدد (4) قرى بمحافظتى المنيا واسيوط وهى قرى باخوم والعزازية ومجريس بمحافظة اسيوط وقرية اولاد الشيخ بمحافظة المنيا .

تجدر الاشاره الى انه مستهدف تنفيذ مشروعات تطوير بالقرى التابعه لنطاق الشركة بمبادره حياه كريمه بمبلغ وقدره (25) مليون جنيه خلال عام 2020/2021 بتمويل ذاتى من شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بخلاف ما سيتم اعتماده لهذه القرى من المحافظات المعنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية و رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل .