جمعة والخشت يفتتحان وحدات علاج السكر والغدد والجراحات بمستشفيات أبو الريش للأطفال

افتتح الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وحدة علاج أمراض السكر والغدد الصماء بمستشفي ابوالريش المنيرة، والتي تشغل الدور الثامن، وكذلك وحدة الجراحات المتخصصة بالدور الرابع بمستشفي ابوالريش الياباني.

حيث قامت مؤسسة مصر الخير بكامل تطوير الوحدتين حيث كانت المؤسسة شريك أساسي فى جميع عمليات التطوير الانشائية والتجهيزات من فرش وتجهيزات الغرف بشكل كامل وتكفلت المؤسسة بمعظم التكلفة لتجديد البنية التحتية بالكامل.

وقالت عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير إن الهدف الأساسي من عمليات التطوير والتى شملت تطوير إنشائي لمباني مستشفيات ابو الريش من عمل تطوير شامل للبنية التحتية كاملة وأيضا التجهيزات الطبية للوحدات والتي قامت بها المؤسسة - هو رفع مستوي الخدمة الطبية المقدمة للأطفال المترددين علي المستشفي حيث تعتبر ابو الريش من اكبر المستشفيات التى تقدم خدمات متخصصة للأطفال.

وأضافت الجوهري أن إنشاء مستشفى أبو الريش يعود الي عام 1979 بمنحة من الحكومة اليابانية، ويعالج المستشفى الحالات النادرة في جراحات الأطفال خاصة القلب والصدر التي ترفضها بعض المستشفيات، فضلًا عن إجراء ألف عملية قسطرة سنويًا، بحسب بيانات صادرة عن المستشفى.

وتعتبر وحدة الجراحات المتخصصة من اهم الوحدات فى مستشفى ابو الريش اليابانى حيث يتم فيها متابعة حالات الأطفال ممن تم عمل جراحات متخصصة لهم داخل المستشفى حيث لا تقل المتابعة بعد الجراحة اهمية عن الجراحة نفسها حتى تمام الشفاء.

وأشارت إلي أن وحدة السكر والغدد الصماء فى مستشفى ابو الريش المنيرة، تعتبر وحدة حيوية فى التعامل مع امراض الغدد الصماء و السكر لدى الأطفال وهى مسئولة عن كثير من وظائف الجسم وذلك من خلال مجموعة الهرمونات التي تفرزها للتحكم في عمليات الجسم ووظائفه.

وأشارت الجوهري الى أن اعمال التطوير بالوحدة شملت اهداف اخري منها إقامة مركز طبى متكامل ومتطور لتوفير الرعاية الطبية للأطفال بالاضافة الى تطوير البحوث العلمية فى هذا التخصص وتكوين كوادر من الباحثين والدارسين فى هذا المجال مع متابعة التطورات العلمية والطبية بالدول الأخرى والاهتمام بالتعليم الطبى المستمر لأطباء الأطفال فيما يخص مرضى سكر الأطفال والغدد الصماء و ايضا الجراحات المتخصصة.

ولفت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير الى أن التعاون بين المؤسسة ومستشفى ابو الريش للإطفال بدأ منذ عام 2016 في أكثر من مجال حيث قدمت مصر الخير دعم عيني للمستشفي بالاضافة الي تقديم عدد من الاجهزة الطبية منها شراء جهاز فصل البلازما لوحدة فصل الخلايا التابعة لوحدة زرع النخاع فى المستشفى ابو الريش المنيره وتعد عملية فصل خلايا الدم عن البلازما أحد أهم الخطوات الأساسية والحيوية في مجال تشخيص وعلاج امراض الدم, كما قدمت المؤسسى دعم لعمليات زرع النخاع للإطفال.. كما تم توريد جهاز سونار عالي الجودة لوحدة الأطفال المبتسرين بمستشفى ابو الريش المنيرة الذي يساهم فى تشخيص و تحديد العيوب الخلقية و تشخيص امراض القلب بالأخص للإطفال المبتسرين.

اما فيما يخص التطوير الأنشائى فقد ساهمت مؤسسة مصر الخير فى تطوير قسم امراض القلب داخل المستشفى ابو الريش الياباني من حيث التطوير الأنشائى و المستلزمات الخاصة لرفع قدرتة الأستيعابية الي 23 سرير وملحقاتها من غرفة (IT)، وغرف انتظار، وغرفة ألعاب للأطفال، وغرف تمريض وأطباء، وحجرة للكشف، ومخازن.

في نهاية 2016 تم دعم كلا من مستشفى ابو الريش اليايانى و ابو الريش المنيرة بالعلاج و المستلزمات الطبية حيث تم توريد 10 ألاف و469 عبوة ، لعدد 30 صنفًا دوائيًا، من الأدوية الخاصة بأمراض الأطفال المطلوبه وقتها، لحل أزمة نقص الأدوية التي تعاني منها المستشفى و جاء ذلك كاستجابه سريعه لطلب المستشفي بتقديم يد العون والمساعدة لها.

كما تم توقيع بروتوكول ثنائي بين مستشفي ابو الريش المنيره و مؤسسة مصر الخير لتوفير العلاج اللازم المثبط للمناعه لما قبل اجراء عمليات زرع النخاع للاطفال استفاد منه 10 اطفال تلقوا العلاج اللازم المثبط للمناعه قبل اجراء عملية زرع النخاع لهم وفي عام 2017 استفاد من البروتوكول 12 طفلا وارتفاع عدد الاطفال الذين تلقوا العلاج المثبط للمناعة قبل عملية زرع النخاع خلال عام 2018 الي 17 طفلا .ويصل اجمالي عدد الأطفال الذين تم تقديم الدعم لهم فيما يخص العلاج المطلوب لعمليات زرع النخاع منذ عام 2017 الي الأن 73 طفلا.

وأضافت عفاف الجوهري أنه مع بداية 2019 تم الاتفاق مع مدير مستشفى ابو الريش المنيره بأن تقوم مؤسسة مصر الخير بالتكفل بتقديم العلاج الشهري للاطفال بعد عمليات زرع النخاع لمدة عام كامل علي الاقل بالاضافة لما تقوم به من إعطاء العلاج المثبط للمناعة قبل الزرع وبالفعل قامت المؤسسة بدعم 12 طفل بالعلاج ما قبل اجراء عمليه زرع النخاع، و عدد 14 طفل بالعلاج اللازم لما بعد اجراء عملية زرع النخاع وخلال عام 2020 تم تقديم العلاج اللازم لعدد 18 طفل بعد اجراء عملية زرع النخاع و يتم صرفه بشكل شهرى من الصيدليات المتعاقد معها.