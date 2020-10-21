جمعة والخشت يفتتحان وحدات علاج السكر والغدد والجراحات بمستشفيات أبو الريش للأطفال

افتتح الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وحدة علاج أمراض السكر والغدد الصماء بمستشفي ابوالريش المنيرة، والتي تشغل الدور الثامن، وكذلك وحدة الجراحات المتخصصة بالدور الرابع بمستشفي ابوالريش الياباني.
حيث قامت مؤسسة مصر الخير بكامل تطوير الوحدتين حيث كانت المؤسسة شريك أساسي فى جميع عمليات التطوير الانشائية والتجهيزات من فرش وتجهيزات الغرف بشكل كامل وتكفلت المؤسسة بمعظم التكلفة لتجديد البنية التحتية بالكامل.
وقالت عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير إن الهدف الأساسي من عمليات التطوير والتى شملت تطوير إنشائي لمباني مستشفيات ابو الريش من عمل تطوير شامل للبنية التحتية كاملة وأيضا التجهيزات الطبية للوحدات والتي قامت بها المؤسسة - هو رفع مستوي الخدمة الطبية المقدمة للأطفال المترددين علي المستشفي حيث تعتبر ابو الريش من اكبر المستشفيات التى تقدم خدمات متخصصة للأطفال.
وأضافت الجوهري أن إنشاء مستشفى أبو الريش يعود الي عام 1979 بمنحة من الحكومة اليابانية، ويعالج المستشفى الحالات النادرة في جراحات الأطفال خاصة القلب والصدر التي ترفضها بعض المستشفيات، فضلًا عن إجراء ألف عملية قسطرة سنويًا، بحسب بيانات صادرة عن المستشفى.
وتعتبر وحدة الجراحات المتخصصة من اهم الوحدات فى مستشفى ابو الريش اليابانى حيث يتم فيها متابعة حالات الأطفال ممن تم عمل جراحات متخصصة لهم داخل المستشفى حيث لا تقل المتابعة بعد الجراحة اهمية عن الجراحة نفسها حتى تمام الشفاء.
وأشارت إلي أن وحدة السكر والغدد الصماء فى مستشفى ابو الريش المنيرة، تعتبر وحدة حيوية فى التعامل مع امراض الغدد الصماء و السكر لدى الأطفال وهى مسئولة عن كثير من وظائف الجسم وذلك من خلال مجموعة الهرمونات التي تفرزها للتحكم في عمليات الجسم ووظائفه.
وأشارت الجوهري الى أن اعمال التطوير بالوحدة شملت اهداف اخري منها إقامة مركز طبى متكامل ومتطور لتوفير الرعاية الطبية للأطفال بالاضافة الى تطوير البحوث العلمية فى هذا التخصص وتكوين كوادر من الباحثين والدارسين فى هذا المجال مع متابعة التطورات العلمية والطبية بالدول الأخرى والاهتمام بالتعليم الطبى المستمر لأطباء الأطفال فيما يخص مرضى سكر الأطفال والغدد الصماء و ايضا الجراحات المتخصصة.
ولفت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير الى أن التعاون بين المؤسسة ومستشفى ابو الريش للإطفال بدأ منذ عام 2016 في أكثر من مجال حيث قدمت مصر الخير دعم عيني للمستشفي بالاضافة الي تقديم عدد من الاجهزة الطبية منها شراء جهاز فصل البلازما لوحدة فصل الخلايا التابعة لوحدة زرع النخاع فى المستشفى ابو الريش المنيره وتعد عملية فصل خلايا الدم عن البلازما أحد أهم الخطوات الأساسية والحيوية في مجال تشخيص وعلاج امراض الدم, كما قدمت المؤسسى دعم لعمليات زرع النخاع للإطفال.. كما تم توريد جهاز سونار عالي الجودة لوحدة الأطفال المبتسرين بمستشفى ابو الريش المنيرة الذي يساهم فى تشخيص و تحديد العيوب الخلقية و تشخيص امراض القلب بالأخص للإطفال المبتسرين.
اما فيما يخص التطوير الأنشائى فقد ساهمت مؤسسة مصر الخير فى تطوير قسم امراض القلب داخل المستشفى ابو الريش الياباني من حيث التطوير الأنشائى و المستلزمات الخاصة لرفع قدرتة الأستيعابية الي 23 سرير وملحقاتها من غرفة (IT)، وغرف انتظار، وغرفة ألعاب للأطفال، وغرف تمريض وأطباء، وحجرة للكشف، ومخازن.
في نهاية 2016 تم دعم كلا من مستشفى ابو الريش اليايانى و ابو الريش المنيرة بالعلاج و المستلزمات الطبية حيث تم توريد 10 ألاف و469 عبوة ، لعدد 30 صنفًا دوائيًا، من الأدوية الخاصة بأمراض الأطفال المطلوبه وقتها، لحل أزمة نقص الأدوية التي تعاني منها المستشفى و جاء ذلك كاستجابه سريعه لطلب المستشفي بتقديم يد العون والمساعدة لها.
كما تم توقيع بروتوكول ثنائي بين مستشفي ابو الريش المنيره و مؤسسة مصر الخير لتوفير العلاج اللازم المثبط للمناعه لما قبل اجراء عمليات زرع النخاع للاطفال استفاد منه 10 اطفال تلقوا العلاج اللازم المثبط للمناعه قبل اجراء عملية زرع النخاع لهم وفي عام 2017 استفاد من البروتوكول 12 طفلا وارتفاع عدد الاطفال الذين تلقوا العلاج المثبط للمناعة قبل عملية زرع النخاع خلال عام 2018 الي 17 طفلا .ويصل اجمالي عدد الأطفال الذين تم تقديم الدعم لهم فيما يخص العلاج المطلوب لعمليات زرع النخاع منذ عام 2017 الي الأن 73 طفلا.
وأضافت عفاف الجوهري أنه مع بداية 2019 تم الاتفاق مع مدير مستشفى ابو الريش المنيره بأن تقوم مؤسسة مصر الخير بالتكفل بتقديم العلاج الشهري للاطفال بعد عمليات زرع النخاع لمدة عام كامل علي الاقل بالاضافة لما تقوم به من إعطاء العلاج المثبط للمناعة قبل الزرع وبالفعل قامت المؤسسة بدعم 12 طفل بالعلاج ما قبل اجراء عمليه زرع النخاع، و عدد 14 طفل بالعلاج اللازم لما بعد اجراء عملية زرع النخاع وخلال عام 2020 تم تقديم العلاج اللازم لعدد 18 طفل بعد اجراء عملية زرع النخاع و يتم صرفه بشكل شهرى من الصيدليات المتعاقد معها.
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