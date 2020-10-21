مصر للطيران تسير 34 رحلة جوية على متنهم 3300 راكب.. اليوم

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، علي مدار اليوم الأربعاء، 34 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 3300 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتشغل مصر للطيران، رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، أمستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، نيويورك، بيروت، بغداد، الشارقة، الدمام، الرياض، المدينة المنورة، و4 رحلات إلى جدة، و ثلاث رحلات جوية إلي دبي و رحلتين الي كل من أبوظبي، إسطنبول، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين الي كل من شرم الشيخ والغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر و أسوان و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3300 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضار شهادة الـPCR ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.