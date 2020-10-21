أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بدء القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في نيقوسيا. وأضاف راضي أن القمة سوف تتناول عددا من الموضوعات في اطار ثلاث محاور رئيسية هي التعاون الثلاثي وأهمها التعاون في مجال الطاقة ومنتدي غاز المتوسط، ثم القضايا السياسية الإقليمية في شرق المتوسط، وكذلك القضايا الدولية خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

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