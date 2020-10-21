إعادة مواطن مصري عالق في فيتنام إلى أرض الوطن

في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المصريين بالخارج ورعاية مصالحهم، تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، طلبًا من أعضاء الجالية المصرية في فيتنام بالتدخل لإعادة مواطن مصري عالق بالعاصمة الفيتنامية هانوي إلى أرض الوطن.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم إن الجالية المصرية في فيتنام أبلغت سيادتها بأن المواطن عالق في هانوي لعدة شهور دون عمل أو دخل مادي كنتيجة لتعليق حركة الطيران وفق الإجراءات الاحترازية العالمية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، علاوة على صعوبة توفير احتياجاته الضرورية وأيضًا التكلفة الباهظة لرحلة العودة من هانوي إلى القاهرة.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها على الفور تواصلت مع مؤسسة مصر الخير، في ضوء التعاون المستمر بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض" لمد يد العون للعالقين المصريين بالخارج في ظل التحدي العالمي الذي يعيشه العالم أجمع.

وتابعت الوزيرة أن مؤسسة مصر الخير رحبت بتقديم المساعدة وتوفير تذكرة طائرة من هانوي إلى القاهرة للمواطن العالق، وبالفعل استلم المواطن التذكرة ويستعد للعودة إلى أرض الوطن، مقدمة سيادتها خالص الشكر والتقدير للمؤسسة على دورها المجتمعي الكبير وتعاونها واستجابتها الفورية لمثل هذه الحالات الإنسانية للمصريين بالخارج.

من جانبهم، توجه أعضاء الجالية المصرية في فيتنام بخالص الشكر لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم على تدخلها الفوري لإعادة المواطن المصري العالق من هانوي إلى القاهرة، وثمنوا جهود وزارة الهجرة في التواصل مع الجاليات المصرية حول العالم، واصفين إياها بأنها "خير سند" لكل المصريين بالخارج.