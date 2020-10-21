نائب وزير الإسكان: خطة لإنشاء 42 مدينة جديدة

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن المشروعات العمرانية الجديدة ساهمت فى توفير عدد كبير من فرص العمل، والتى بدروها استوعبت كل العمالة المصرية العائدة من الخارج بسبب جائحة كورونا ، مؤكدا أن المشروعات مازالت لديها احتياجات لعمالة جديدة فى المجال الهندسى والفنيين والعمالة، مؤكدا أن الاستثمار العقارى شهد طفرة خلال ال5 سنوات الماضية، رغم الظروف الماضية ليثبت أنه قطاع قوى.

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