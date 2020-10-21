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البنك الدولي: زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لـ9 مليارات دولار

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وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التهنئة للدكتور محمود محيى الدين، لتعيينه مديرًا تنفيذيًا بصندوق النقد الدولي، وعضوًا بمجلس إدارته ممثلًا لمصر والمجموعة العربية، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يدعم مصر في المحافل الدولية والمؤسسات الدولية.
كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه عددًا من المؤشرات التي تعكس إيجابية الأداء الاقتصادي المصري، حيث تمت الإشارة إلى تقرير من البنك الدولي، والذي أوضح زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 9 مليارات دولار، أي بنسبة 16% خلال عام 2019 مقارنة بـ 8.1 مليارات دولار في 2018، الأمر الذي أرجعه البنك إلى الإنجازات التي حققتها مصر من تطبيقها لبرنامج  الإصلاح الاقتصادي.

ووصف تقرير البنك الدولي مصر بأنها "النقطة المضيئة" في أفريقيا،  لافتاُ إلى أنها سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، ارتفاعًا بنسبة 11% لتصل إلى 9 مليارات دولار، ويرجع ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، والتي أدت إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.

كما استعرض المجلس تقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد ان مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالي 2020 ـ 2021، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ منذ 2016.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة برئاسة  مدبولي، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بتقديم التهنئة للقوات المسلحة والشرطة بمناسبة تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، وكلية الشرطة.

وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التهنئة للدكتور محمود محيى الدين، لتعيينه مديرًا تنفيذيًا بصندوق النقد الدولي، وعضوًا بمجلس إدارته ممثلًا لمصر والمجموعة العربية، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يدعم مصر في المحافل الدولية والمؤسسات الدولية.
كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه عددًا من المؤشرات التي تعكس إيجابية الأداء الاقتصادي المصري، حيث تمت الإشارة إلى تقرير من البنك الدولي، والذي أوضح زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 9 مليارات دولار، أي بنسبة 16% خلال عام 2019 مقارنة بـ 8.1 مليارات دولار في 2018، الأمر الذي أرجعه البنك إلى الإنجازات التي حققتها مصر من تطبيقها لبرنامج  الإصلاح الاقتصادي.

ووصف تقرير البنك الدولي مصر بأنها "النقطة المضيئة" في أفريقيا،  لافتاُ إلى أنها سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، ارتفاعًا بنسبة 11% لتصل إلى 9 مليارات دولار، ويرجع ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، والتي أدت إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.

كما استعرض المجلس تقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد ان مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالي 2020 ـ 2021، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ منذ 2016.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة برئاسة  مدبولي، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بتقديم التهنئة للقوات المسلحة والشرطة بمناسبة تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، وكلية الشرطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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