بطريرك الكاثوليك يلتقى كهنة المنيا بعد استقالة مطرانها

يأتى ذلك الاجتماع فى إطار مناقشة الأمور الرعوية الخاصة بإيبارشية المنيا، بعد استقالة الأنبا بطرس فهيم، مطران المنيا. ورشحت التكهنات أن يتولى الأنبا باسيليوس إدارة أمور الإيباراشية لحين اختيار مطران جديد لها.

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