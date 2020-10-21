خلال 50 يوما .. بيع 47 ألف قنطار فى مزادات القطن بـ 4 محافظات

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وفى بيان رسمى، أضافت: "وبذلك يرتفع إجمالى كميات القطن المباعة من خلال المزادات العلنية ضمن منظومة التداول الجديدة المطبقة فى 4 محافظات لتبلغ نحو 47 ألف قنطار حتى الآن، منذ بدء العمل بالمنظومة الجديدة فى أول سبتمبر الماضى".
وتطبق المنظومة الجديدة فى محافظتين من الوجه القلبى الفيوم وبنى سويف، ومحافظتين من الوجه البحرى الشرقية والبحيرة، خلال موسم جنى القطن الحالى 2020-2021.
وبلغت الكميات المباعة فى الفيوم وبنى سويف حتى الآن نحو 36.4 ألف قنطار، وفى الشرقية والبحيرة نحو 10.4 ألف قنطار حتى الآن، وفازت بغالبية المزادات شركات من القطاع الخاص، حيث بلغ متوسط سعر القنطار لصنف (جيزة 95) نحو 1850 جنيه، وصنف (جيزة 94) نحو 2050 جنيه، وذلك بخلاف قيمة الرتبة ومعدل التصافى.
جدير بالذكر أن المنظومة الجديدة تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة فى مراكز للتجميع 50 مركزا فى 4 محافظات، وإجراء مزادات بشكل دورى على الأقطان الواردة، على أن يحصل المزارع على 70% من قيمة أقطانه من الشركة الراسى عليها المزاد فى اليوم التالى للمزاد والباقى خلال أسبوع بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافى.
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