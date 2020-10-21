استعدادات مكثفة بالهيئة الوطنية للجولة الأولى لانتخابات النواب 2020

وانتهت الهيئة من توزيع القضاة المشرفين على اللجان بالمحافظات، ورؤساء اللجان وتسليمهم خطابات الإشراف القضائى، وكذلك معاونى القضاة من الموظفين تمهيدًا لإرسال صناديق وبطاقات الاقتراع لكل لجنة على مستوى الجمهورية.
واستحداث الهيئة نظام جديد لتوزيع القضاة على اللجان إلكترونيا وإمكانية الاستعلام عن المركز الانتخابى واللجنة الفرعية التى سيشرف عليها من خلال قيام كل قاض بالدخول على الموقع الرسمى للهيئة وإدخال رقمه القومى من واقع بطاقته فى الخانة التى سيتم تخصيصها على الموقع.
وبالنسبة لأمناء اللجان الفرعية من الموظفين الذين سيعاونون رؤساء اللجان، فقد تم إخطارهم عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة الخاصة بهم تفيد بضرورة التوجه فى الميعاد المحدد إلى المحكمة الابتدائية التابعين لها لاستلام خطاب تكليف العمل بإحدى اللجان الخاصة بانتخابات مجلس النواب.
وتجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة، هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.
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