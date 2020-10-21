رئيس مجلس الشيوخ : على عبدالعال أخ عزيز جمعتنا أيام سعيدة

وأشاد عبدالرازق، فى اجتماع مع رئيس مجلس النواب، بجهود البرلمان خلال الفترة الماضية، والتى تحمل خلالها المجلس ورئيسة أكثر من طاقته، ويشهد بذلك كم وحجم التشريعات التى صدرت على مدار الفصل التشريعى الأول.

وقال، خلال استقباله الدكتور على عبدالعال، اليوم الأربعاء، "كلمة الشكر لمجلس النواب ورئيسه، هى أقل القليل لما يمكن أن نقدمه لهم".

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن الدكتور على عبدالعال قامة دستورية كبيرة، قائلاً: "هو أخ عزيز تجمعنى به صداقة تضرب فى عمق التاريخ، وجمعتنا أيام سعيدة فى أعمال سابقة، ويتمتع بخبرات عميقة وطويلة فى مجال العمل القانونى والعمل السياسى والعام".

كان الدكتور على عبدالعال، استهل اللقاء، بالإشادة بالمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وما تركه من بصمات وضوابط والعديد من المواقف التى نحترمها ونقدرها، مؤكدًا أنه سيمتد ذلك لأفق أوسع من التعاون بين المجلسين.