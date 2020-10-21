عاجل .. السيسى: على المجتمع الدولى تحمل مسؤوليته تجاه الدول الراعية للإرهاب

وأضاف السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره القبرصى ورئيس وزارء اليونان، اليوم الأربعاء، أن التوقيع على وثيقة منتدى غاز شرق المتوسط يعد نموذجا لتشجيع التعاون الإقليمى، مشيرا إلى أنه اتفق مع نظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان على أهمية التعاون لمواجهة ممارسات بعض الدول الساعية لزلزلة الأمن بالمنطقة.

ولفت الرئيس السيسى إلى أن بعض الدول ما زالت تتدخل فى شؤون غيرها من خلال نقل المرتزقة والأسلحة إليها، وهذا مرفوض تماما، مضيفا "نحث المجتمع الدولى على تحمل مسؤوليته تجاه الدول الراعية للإرهاب".