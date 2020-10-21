سفير مصر فى بلجراد يفتتح معرض امتداد الفن المصرى عبر العصور

وتضمن المعرض مجموعة من الصور التى أعدها قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، والتى تعرض فن المجوهرات فى مصر القديمة وفن الخزف الإسلامى وفن الخط العربى، بما يبرز استمرارية الإبداع فى مصر على اختلاف الحقب التاريخية وبتنوع أنواع الفن.

واجتمع سفير مصر لدى صربيا مع عمدة المدينة "فيوليتا سيميتش" لبحث تعزيز التعاون الثقافى والاقتصادى مع البلديات المناظرة فى مصر، إذ تم الاتفاق على تنظيم فعاليات "الأيام الثقافية المصرية فى المدينة" بشكل دورى شاملة أسبوع سينمائى ومعرض لمستنسخات الوثائق التاريخية بين البلديّن.

وأشار الجويلى إلى إمكانية الاستفادة من تجربة مصر الرائدة فى مجال زراعة زهرة الياسمين لإبرازها خلال مهرجان الزهور الذى تنظمه المدينة سنويًا.

من جانبها، عرضت عمدة المدينة لتجربة إدارة البحيرات السبع التى تتميز بها البلدية، معربةً عن تطلعها لتبادل الخبرات مع مصر فى مجال استغلال وإدارة البحيرات كبحيرة قارون بمحافظة الفيوم على سبيل المثال، خاصة فيما يتعلق بالسياحة البيئية.