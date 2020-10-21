محافظ القاهرة يشارك فى الملتقى الدولى الأول للشباب المبدع

شارك خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فى الملتقى الدولى الأول للشباب المبدع، الذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وإحدى مؤسسات المجتمع المدنى بمركز التعلم المدنى بالزمالك.





وأكد عبدالعال، فى كلمته اليوم الأربعاء، أن الملتقى يأتى فى إطار إيمان الدولة بدور الشباب الفعال فى بناء نهضة مصر وصياغة مستقبلها، وتنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام والتواصل مع الشباب من خلال المؤتمرات والمنتديات والتى يستمع فيها الرئيس إلى آراء الشباب والتحاور معهم، كما يشجع دائمًا على تولى الشباب للمناصب القيادية بهدف زيادة مستوى الإدارة والإنتاج، وخلق جيل جديد ورؤية مستقبلية أفضل.

وأضاف المحافظ أن المؤتمر يهدف الى تحفيز الشباب على مزيد من الابداع وتقديم كل الدعم لهم بهدف إعداد جيل قادر على صناعة القرار والمشاركة الفعالة فى بناء المستقبل خاصة فى ظل التحولات الجذرية التى تشهدها الدولة فى شتى المجالات، كما يهدف الى خلق مساحة مشتركة للتواصل الفعال بين المحافظة والشباب للاستماع لأفكارهم، إلى جانب توعية وتدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم.

من جانبها، أثنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى كلمتها التى ألقاها نيابة عنها محمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، على دور المجتمع المدنى ومشاركته للأجهزة التنفيذية فى تنفيذ الخطط التنموية.

وناقش الملتقى مبادرة لتأهيل الشباب لسوق العمل وتدريبهم وتوعيتهم، كما قام بدراسة ابتكارات وابداعات الشباب لتقديمهم للمجتمع المدنى، كما تضمن فرص لتوظيف الشباب وورش عمل وتدريب.

وشمل الملتقى تقديم عدة أوراق عمل خاصة بالشباب، وعرض مواهبهم الرياضية والعلمية والفنية والهندسية وفنون الطهى، وورشة عمل عن الوصول الى التفكير الابداعى، كما ناقش عدة أوراق بحثية حول التخطيط والاستثمار المالى فى المشروعات الصغيرة ومخاوف الشباب حول المستقبل المهنى، وتنمية مهارات النفكير الإبداعى للطلاب فى ظل جائحة كورونا من خلال التعلم عن بعد، وأهمية التحول الرقمى، وكيفية التواصل فى ظل الازمات الطارئة ومستقبل العمل بعد الأزمة.