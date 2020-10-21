على عبدالعال : رئيس مجلس الشيوخ وطنى وقانونى كبير .. ووالده عالم جليل

وأكد عبدالعال، خلال استقباله بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، أن رئيس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يعد إضافة قوية للحياة السياسية والعمل السياسى فى مصر وبمجلس الشيوخ وسيعمل على أن تكون تلك المؤسسة العريقة فى المقدمة دائمًا لأداء وجبها الوطنى والرقابى والتشريعى والسياسى فى ظل محددات الدستور لاختصاصاتها.
وأضاف عبدالعال، أن علاقته برئيس مجلس الشيوخ تمتد لسنوات طويلة، وأنهما عملا سويًا فى كثير من المحافل والمناسبات، مؤكدًا أنه شخصية تضرب بجذورها فى الحياة السياسية والقانونية، وأن والده أحد العلامات المضيئة بالأزهر الشريف.
وتابع عبدالعال: "شخصية المستشار عبدالوهاب تميل دائمًا إلى السلام، وقد كان حمامة سلام فى العديد من المواقف من قبل، وتربطنى به علاقة قوية، كما أنه رجل متواضع للغاية، وهو ما سينعكس على التعاون الدائم والمستمر بين المجلسين".
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