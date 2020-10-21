البيئة: متابعة دورية لمصانع الأسمنت للتأكد من الاشتراطات

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الانتهاء من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى المستمر للانبعاثات طاحونتى فحم بشركة أسمنت سيناء الرمادى بمدينة العريش، إذ تم رصد الجسيمات الصلبة الكلية والظروف المرجعية، والتأكد من مطابقتها بقاعدة البيانات بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.





وأوضحت وزيرة البيئة فى بيان اليوم الأربعاء أن عدد المصانع التى تم ربطها بمحافظة شمال سيناء بلغ مصنعين لـ8 مداخن، وبلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية 74 منشأة تمثل 346 مدخنة، موزعة على مستوى الجمهورية وتمثل مختلف القطاعات الصناعية المتواجدة فى مصر.

وأكدت فؤاد المتابعة الدورية والمستمرة وشن حملات تفتيشية موسعة على مصانع الأسمنت للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك بهدف تحسين الأداء البيئى للصناعات لتحقيق إنتاج آمن بيئيا، يحقق مراعاة كل الاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة، إذ تحرص وزارة البيئة على تقديم المشورة الفنية لكل المنشآت التى تسعى لتحقيق الإصحاح البيئى بكل المجالات وقطاعات الصناعة المختلفة.

جدير بالذكر أن شبكة رصد الانبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة تعد أحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الإنبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية وحجمها، وتحليل تلك البيانات تساهم فى إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء فى الأماكن الواقعة بها تلك المنشآت من خلال حساب أحمال التلوث الصادرة منها وتعتمد عمليات رصد الإنبعاثات على استخدام أجهزة متخصصة لرصد الإنبعاثات الصادرة من العمليات الصناعية وذلك لحساب قيم تركيز تلك الانبعاثات، إذ يتم إرسال البيانات بكل منشآة فى ذات التوقيت عن طريق مجمع البيانات إلى غرفة التحكم الرئيسية الخاصة بجهاز شئون البيئة.