رئيس قبرص: العلاقات الثلاثية مع مصر واليونان ليست موجهة ضد أى دولة

قال الرئيس القبرصى، "نيكوس أنستاسيادس، أن العلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، ليست ضد أى دولة وإنها تهدف إلى السلام والاستقرار فى شرق البحر المتوسط، مشددا على أهمية مبادرة "غاز المتوسط" ساعدت فى تقريب وجهات نظر الدول وأثبتت كيف يستطيع الحوار والمصالح المشتركة إلى إيجاد حلول للمشكلات والاستقرار والسلام وإيجاد حلول للخلافات القائمة.

وشدد الرئيس القبرصى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان، على أهمية مواجهة ووقف تدفق الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

ودان رئيس قبرص، الدولة التركية، متهما إياها بممارسة سياسات غير قانونية تتسبب فى زيادة التوتر وتقويض الاستقرار الإقليمى من خلال التدخل فى ليبيا وسوريا وانتهاك الحقوق السيادية للحدود البحرية.