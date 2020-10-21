رئيس قبرص يدعو لاستمرار المشاورات الخاصة بسد النهضة للوصول لاتفاق عادل

أعرب الرئيس القبرصى، "نيكوس أنستاسيادس" عن قلقه من عدم تقدم المفاوضات الخاصة بسد النهضة والتى تمت برعاية الاتحاد الأفريقى، داعيا إلى استمرار المشاورات على أساس إعلان المبادئ فى 2015 بهدف تحقيق اتفاق متوازن وعادل.، جاء ذلك خلال القمة الثلاثية التى تجمع زعماء مصر واليونان.

وقال الرئيس القبرصى، "نيكوس أنستاسيادس، أن العلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، ليست ضد أى دولة وإنها تهدف إلى السلام والاستقرار فى شرق البحر المتوسط، مشددا على أهمية مبادرة "غاز المتوسط" ساعدت فى تقريب وجهات نظر الدول وأثبتت كيف يستطيع الحوار والمصالح المشتركة إلى إيجاد حلول للمشكلات والاستقرار والسلام وإيجاد حلول للخلافات القائمة.

وشدد الرئيس القبرصى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان، على أهمية مواجهة ووقف تدفق الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

ودان رئيس قبرص، الدولة التركية، متهما إياها بممارسة سياسات غير قانونية تتسبب فى زيادة التوتر وتقويض الاستقرار الإقليمى من خلال التدخل فى ليبيا وسوريا وانتهاك الحقوق السيادية للحدود البحرية.