الرئيس السيسي: قدمنا نموذجا ناجحا فى ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أهمية ما تمثله آلية التعاون الثلاثى من محفل استراتيجى لتبادل الرؤى، مشيرا إلى أن الآلية الجديدة أسهمت فى مزيد من التعاون فى مجالات الزراعة والسياحة والنقل والطاقة.

وأضاف الرئيس السيسى خلال القمة الثلاثية التى تجمع برئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص، أن منتدى غاز المتوسط أسهم فى وضع إطار للتوافق على محددات ومشروعات مشتركة فى مجال الغاز.، مضيفا: " قدمنا نموذجا ناجحا فى ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص".