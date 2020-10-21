أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أهمية ما تمثله آلية التعاون الثلاثى من محفل استراتيجى لتبادل الرؤى، مشيرا إلى أن الآلية الجديدة أسهمت فى مزيد من التعاون فى مجالات الزراعة والسياحة والنقل والطاقة.
وأضاف الرئيس السيسى خلال القمة الثلاثية التى تجمع برئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص، أن منتدى غاز المتوسط أسهم فى وضع إطار للتوافق على محددات ومشروعات مشتركة فى مجال الغاز.، مضيفا: " قدمنا نموذجا ناجحا فى ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي: قدمنا نموذجا ناجحا فى ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.