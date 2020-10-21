وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الأفريقى رقم 1 لسنة 2020، بشأن التجديد الـ 15 لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب مصر فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي. ويعد صندوق التنمية الإفريقى أحد أذرع بنك التنمية الإفريقى الذى يقدم قروضا ميسرة للدول. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن ميثاق غاز شرق المتوسط، الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020. وتتمثل الأهداف الرئيسية للمنتدى في احترام حقوق الأعضاء فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي، ودعم مجهودات الدول المنتجة والدول التى لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة توافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن ميثاق غاز شرق المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.