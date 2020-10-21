السيسى: ندعم مساعى جمهورية قبرص الرامية لإعادة توحيد شطرى الجزيرة

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم مساعى الجمهورية القبرصية الرامية لإيجاد تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة، على نحو يؤدى الى إعادة توحيد شطري الجزيرة مرة أخرى. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال القمة الثلاثية، التي تجمعه برئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص، إن القمة اتفقت على استمرار الجهود الخاصة بتسوية القضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية ، وإنهاء حالة الجمود الراهنة واستئناف المفاوضات سعيا لتحقيق هذا الهدف المنشود. وحول الأزمة السورية، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن استئناف الحوار بين كافة الأطراف على أساس قرار مجلس الأمن 2254 يمثل المرجعية الرئيسية للتسوية السياسية، معربا عن إدانته لأي تواجد عسكرى غير مشروع على الأراضى السورية، أو مساع لتغيير التركية السكانية في الشمال السورى، مجددا التأكيد على دعم وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

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