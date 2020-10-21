السيسي: القمة الثلاثية توافقت على التصدي لانتهاكات القانون الدولي ونقل المقاتلين الأجانب لمناطق النزاعات

وأضاف الرئيس السيسي خلال القمة الثلاثية بين دول اليونان ومصر وقبرص، لقد أسهمت تلك الآلية في الاتفاق على مشروعات في كافة المجالات، لتحقيق تطلعات شعوبنا نحو مزيد من الرخاء، كما وقعنا على الميثاق التأسيسيي لمنتدى غاز شرق المتوسط.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية التعاون الثلاثي، بين اليونان وقبرص، ومصر على كافة المستويات والتنسيق بينها في المواقف والقضايا الدولية والإقليمية.

وتابع: " نؤكد على التعاون الثنائي مع اليونان وأهميته في تعيين الحدود البحرية ، حيث وقعت مصر مع اليونان اتفاقيتين في هذا المجال ولقد شهد اجتماعنا اليوم رفض لانتهاكات القانون الدولي واستخدام القوة المسلحة ، ونقل المقاتلين الأجانب لمناطق النزاعات واتفقنا على التصدي لها واتخاذ ما يلزم للحفاظ على متلطلبات الأمن القومي".