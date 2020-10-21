وتابع: " نؤكد على التعاون الثنائي مع اليونان وأهميته في تعيين الحدود البحرية ، حيث وقعت مصر مع اليونان اتفاقيتين في هذا المجال ولقد شهد اجتماعنا اليوم رفض لانتهاكات القانون الدولي واستخدام القوة المسلحة ، ونقل المقاتلين الأجانب لمناطق النزاعات واتفقنا على التصدي لها واتخاذ ما يلزم للحفاظ على متلطلبات الأمن القومي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي: القمة الثلاثية توافقت على التصدي لانتهاكات القانون الدولي ونقل المقاتلين الأجانب لمناطق النزاعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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