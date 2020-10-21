وتابع: ولعل هذا الظاهرة في زيادة السكان هي التي أدت إلى تفشى ظاهرة البناء العشوائي فى مصر كأحد الحلول غير الرسمية لمحاولة تعويض الفارق بين المتاح والمطلوب من وحدات سكنية واتجه البعض للبناء في الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي الدولة والبناء العشوائي، مما أدى إلى ظهور 3 مليون عقار تم بناءهم بشكل غير رسمي، وذلك طبقا لما تم رصده من جهاز التفتيش التابع لوزراة الإسكان، وتمثل هذه
العقارات كافة أنواع المخالفات تراكمية على مر السنوات السابقة، تم حصر 351 منطقة عشوائية على مساحة 160 ألف فدان، على 39% من الكتلة العمرانية.
واستطرد: لتحقيق أمن اجتماعي واقتصادي واستقرار للحائزين على هذه العقارات، ويبقى سؤال هام وهو ما بعد الانتهاء من العمل بقانون التصالح، ما هي الإثابة لمن لم يخالف؟.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمواكبة الزيادة السكانية.. نقيب المهندسين: الدولة بحاجة لـ 1,5 مليون وحدة سكنية سنويا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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