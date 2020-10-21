السيسي: نحث المجتمع الدولي على مواجهة من يرعى الإرهاب ويوفر له الملاذ الآمن

، إن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، تناولت

وأكد الرئيس على توافق الدول الثلاث على مكافحة الإرهاب وعدم التسامح مع الدول الداعمة له وحث المجتمع الدولي على مواجهة من يرعى الإرهاب ويوفر له الملاذ الآمن. وتابع: "مصر لم تلجأ في أي مرحلة لاستخدام مسألة اللاجئين لتحقيق مكاسب سياسية أو مادية، واستضفنا 5 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق التي يحصل عليها المصريون".

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