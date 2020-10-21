القومي لحقوق الإنسان يناقش الممارسات الإعلامية.. الأربعاء المقبل

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ندوة تحت عنوان "حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية"، يوم الأربعاء المقبل 28 أكتوبر الجاري، في إطار خطة عمل المجلس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. يشارك في الندوة أساتذة جامعات، ممثلين من الجهات الإعلامية، وزارة الدولة للإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام، وغرفة صناعة الإعلام، ونقابة الإعلاميين، والهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة نايل سات للخدمات الإعلامية، وهيئة الاستعلامات، بالإضافة إلى متخصصين فى مجال السوشيال ميديا، وممثلين من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، ومنظمات المجتمع المدني.

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