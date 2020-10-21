الرئيس القبرصي: التنقيب التركي في شرق المتوسط غير شرعي وانتهاك للحدود البحرية في المتوسط وبحر إيجة

قال الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس إ ن منتدى غاز المتوسط هو نجاح لرؤية الرئيس السيسي، مضيفا: "هدفنا تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

ولفت إلى أن الممارسات التركية غير القانونية تهدد أمن المنطقة، مضيفا: "لقد اتفقنا بالإجماع على ضرورة احترام السيادة لكل دولة حسب الاتفاقيات الدولية، مضيفا: "بحثنا تطوير علاقات الشراكة الأوروبية مع مصر".

وتابع: "التنقيب التركي في شرق المتوسط غير شرعي، وتركيا تنتهك الحدود البحرية في المتوسط وبحر إيجة، داعيا تركيا لوقف ممارستها المزعزعة للاستقرار ".