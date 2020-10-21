الحرارة تنخفض غدا.. أمطار غزيرة ورعدية قد تصل لحد السيول

وعن القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية)، سوف يكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه الامناطق اعتبارا من الغد وحتى الأحد القادم، يصاحبها أيضا انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من إلى درجات.
وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، تتراوح على الوجه البحري والقاهرة بين25 لـ 28 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 لـ 28 درجة، وعلى جنوب سيناء 33 لـ 31 درجة، وعلى شمال الصعيد 28 لـ 33 وعلى جنوب الصعيد 37 لـ 30 درجة.
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