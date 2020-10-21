البيئة: ربط 8 مداخن لمصنعين في شمال سيناء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات لـ (2) طاحونة فحم بشركة اسمنت سيناء الرمادي بمدينة العريش، حيث تم رصد كلًا من الجسيمات الصلبة الكلية والظروف المرجعية، والتأكد من مطابقتها بقاعدة البيانات بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان، الأربعاء، أن عدد المصانع التي تم ربطها بمحافظة شمال سيناء بلغ مصنعين لـ(8) مداخن، وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية 74 منشأة تمثل 346 مدخنة، موزعة علي مستوي الجمهورية وتمثل مختلف القطاعات الصناعية المتواجدة في مصر.

وأكدت فؤاد على المتابعة الدورية والمستمرة وشن حملات تفتيشية موسعة على مصانع الأسمنت؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك بهدف تحسين الأداء البيئي للصناعات لتحقيق إنتاج آمن بيئيا، يحقق مراعاة كافة الاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة. حيث تحرص وزارة البيئة على تقديم المشورة الفنية لكافة المنشآت التي تسعى لتحقيق الإصحاح البيئي بكافة المجالات وقطاعات الصناعة المختلفة.

جدير بالذكر أن شبكة رصد الانبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة تعد أحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية وحجمها، وتحليل تلك البيانات تساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقعة بها تلك المنشآت من خلال حساب أحمال التلوث الصادرة منها وتعتمد عمليات رصد الانبعاثات على استخدام أجهزة متخصصة لرصد الانبعاثات الصادرة من العمليات الصناعية وذلك لحساب قيم تركيز تلك الانبعاثات حيث يتم إرسال البيانات بكل منشأة في ذات التوقيت عن طريق مجمع البيانات إلى غرفة التحكم الرئيسية الخاصة بجهاز شئون البيئة.