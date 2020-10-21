السيسي: مصر لم تلجأ لتحقيق مكاسب سياسية أو مادية فى مسألة اللاجئين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، تناولت مختلف تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى اليوم فى قبرص: "اتفقنا على دعم القضية الفلسطينية، على أساس الشرعية الدولية، واستئناف الحوار في سوريا على أساس قرارات مجلس الأمن، وأعربنا عن رفضنا لأي تواجد عسكري غير مشروع على أرض سوريا ومساعي تغيير السكاني في شمال سوريا".

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وأكد الرئيس على توافق الدول الثلاث على مكافحة الإرهاب وعدم التسامح مع الدول الداعمة له وحث المجتمع الدولي على مواجهة من يرعى الإرهاب ويوفر له الملاذ الآمن.

وتابع: "مصر لم تلجأ في أي مرحلة لاستخدام مسألة اللاجئين لتحقيق مكاسب سياسية أو مادية، واستضفنا 5 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق التي يحصل عليها المصريون".