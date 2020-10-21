رئيس الوزراء اليوناني: نطالب الاتحاد الأوروبي بوقف بيع السلاح لتركيا.. واتفاقها البحري مع ليبيا غير شرعي

وتابع: "أؤكد على أن تركيا، تمثل عنصرا خطيرا في شرقي المتوسط وتتبع سياسة توسعية تهدد المنطقة".
وأضاف: "نطالب دول الاتحاد الأوروبي بوقف بيع السلاح لتركيا خصوصا أن ممارستها أدت لأزمات داخل الاتحاد الأوروبي".
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