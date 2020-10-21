رئيس الوزراء اليوناني: نطالب الاتحاد الأوروبي بوقف بيع السلاح لتركيا.. واتفاقها البحري مع ليبيا غير شرعي

وأضاف رئيس وزراء اليونان أن المذكرة الموقعة بين أنقرة وطرابلس غير شرعبة وتعتمد على حدود بحرية غير قائمة، مشددا على أن الاتفاق البحري التركي الليبي غير شرعي.

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن تركيا تمارس سياسة تصنع الأزمات في المنطقة، ولا تزال تعيش حلم الإمبراطورية، مضيفا أن هناك اتفاقا بين مصر واليونان وقبرص، على أن هناك انتهاكا صارخا للقانون الدولي من جانب تركيا ويؤدي إلى تقويض الأمن الإقليمي.

وتابع: "أؤكد على أن تركيا، تمثل عنصرا خطيرا في شرقي المتوسط وتتبع سياسة توسعية تهدد المنطقة".

وأضاف: "نطالب دول الاتحاد الأوروبي بوقف بيع السلاح لتركيا خصوصا أن ممارستها أدت لأزمات داخل الاتحاد الأوروبي".