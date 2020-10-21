رئيس الوزراء : تحسين أجور المعلمين .. وإصدار القانون خلال شهرين

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ان محلس الوزراء استعرض عدد من الموضوعات العامة خلال اجتماعه ، لافتا انه سوف يعرض ملفين يحققوا نقلة نوعية في مصر .

واضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء ان الرئيس السيسي كلف لتحسين اوضاع المعلمين مشيرا الى انه تم تشكيل فرقة عمل بين التعليم والمالية لتحسين اجور المعلمين .

واشار الى ان هذا يعد بداية جيدة جدا من الحكومة حيث ان المنظومة كلفت الحكومة الكثير وسوف يصدر به قانون لبدء تطبيق في خلال شهرين من الان .