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رئيس الوزراء : تحسين أجور المعلمين .. وإصدار القانون خلال شهرين

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قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ان محلس الوزراء استعرض عدد من الموضوعات العامة خلال اجتماعه ، لافتا انه سوف يعرض ملفين يحققوا نقلة نوعية في مصر .

واضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء ان الرئيس السيسي كلف لتحسين اوضاع المعلمين مشيرا الى انه تم تشكيل فرقة عمل بين التعليم والمالية لتحسين اجور المعلمين .

واشار الى ان هذا يعد بداية جيدة جدا من الحكومة حيث ان المنظومة كلفت الحكومة الكثير وسوف يصدر به قانون لبدء تطبيق في خلال شهرين من الان .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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