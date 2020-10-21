رئيس الوزراء : تحسين أجور المعلمين .. وإصدار القانون خلال شهرين

واضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء ان الرئيس السيسي كلف لتحسين اوضاع المعلمين مشيرا الى انه تم تشكيل فرقة عمل بين التعليم والمالية لتحسين اجور المعلمين .
واشار الى ان هذا يعد بداية جيدة جدا من الحكومة حيث ان المنظومة كلفت الحكومة الكثير وسوف يصدر به قانون لبدء تطبيق في خلال شهرين من الان .
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