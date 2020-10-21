أخبار مصرية

رئيس قبرص : علاقاتنا مع مصر واليونان ليست ضد أى دولة

0 نشر
0 تبليغ

أكد الرئيس القبرصى، "نيكوس أنستاسيادس، أن العلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، ليست ضد أى دولة وإنما تهدف إلى السلام والاستقرار فى شرق البحر المتوسط.
وشدد الرئيس القبرصي ، على أهمية مبادرة "غاز المتوسط" ساعدت فى تقريب وجهات نظر الدول وأثبتت كيف يستطيع الحوار والمصالح المشتركة إلى إيجاد حلول للمشكلات والاستقرار والسلام وإيجاد حلول للخلافات القائمة.

ولفت إلى أن الممارسات التركية غير القانونية تهدد أمن المنطقة، مضيفا: "لقد اتفقنا بالإجماع على ضرورة  احترام السيادة لكل دولة حسب الاتفاقيات الدولية، مضيفا: "بحثنا تطوير علاقات الشراكة الأوروبية مع مصر". 

وتابع: "التنقيب التركي في شرق المتوسط غير شرعي، وتركيا تنتهك الحدود البحرية في المتوسط وبحر إيجة، داعيا تركيا لوقف ممارستها المزعزعة للاستقرار ". 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس قبرص : علاقاتنا مع مصر واليونان ليست ضد أى دولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا