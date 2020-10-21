سفارة مصر فى باريس تستعرض مستجدات ملف سد النهضة

نظمت سفارة مصر فى باريس ندوة مع نخبة من خبراء الموارد المائية ومهندسى الرى ومتخصصين فى الشأن الإفريقى لاستعراض مستجدات ملف سد النهضة، وإبراز جهود مصر للتوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر المائية.





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